Фрэнк Лэмпард: Дело не в системе Конте «Челси» обыграл «Тоттенхэм» в премьер-лиге.

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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал слова португальца Жозе Моуринью, который заявил, что «синие» в матче 18-го тура с «Тоттенхэмом» (2:0) играли по системе Антонио Конте.

«Система Конте? Нет, дело не в ней. Не знаю, стоит ли рассматривать всех игроков, но половины из них при нем не было точно», – приводит Goal.com слова Лэмпарда.

Отметим, что «шпоры» потерпели второе поражение в чемпионате после назначения Моуринью. Причем «Тоттенхэм» снова проиграл бывшей команде своего тренера. В первый раз это произошло в матче с «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что Конте тренировал «Челси» в 2016-2018 годах.