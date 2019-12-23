Диего Симеоне: Я в долгу перед «Атлетико» за восемь лет в клубе Мадридцы одержали очередную победу в чемпионате Испании.

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями после игры против «Бетиса» в чемпионате Испании.

«Соперник провел очень качественный поединок. «Бетис» очень хорошо играет позиционно. Но мы контролировали опасные ситуации от них в первом тайме. Вторая половина получилась немного странной. Складывалось впечатление, что никто просто не мог забить.

Я в долгу перед «Атлетико» за восемь лет в клубе. Спасибо футболистам за все усилия, которые они приложили за этот период времени», - цитирует Симеоне Marca.

Напомним, в матче 18-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на выезде обыграл «Бетис» со счетом 2:1. После этой победы мадридцы набрали 32 очка и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет семь очков.

В следующем туре «Атлетико» на своем поле примет «Леванте» 4 января.

Симеоне возглавил мадридский клуб в декабре 2011 года. Под его руководством «Атлетико» становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги Европы.