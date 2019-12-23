Кевин де Брюйне: Фанаты наслаждаются игрой «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне АПЛ.

«Нам нужно идти от матча к матчу. Мы потеряли много очков, но реакция команды на это всегда была правильной. «Манчестер Сити» всегда играет в одной манере и показывает классный футбол под руководством Гвардиолы. Наш стиль не изменился. Если мы продолжим в том же духе, фанаты будут наслаждаться нашей игрой», - цитирует бельгийца Goal.com.

Напомним, в последнем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Лестер» со счетом 3:1. После этой победы команда Гвардиолы набрала 38 очков, расположилась на третьей строчке в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 11 очков. При этом команда Юргена Клоппа провела на одну игру меньше. В текущем сезоне АПЛ мерсисайдцы в 17 сыгранных матчах одержали 16 побед и один раз сыграли вничью.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет в гостях против «Вулверхэмптона». Игра состоится 27 декабря.