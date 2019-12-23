Тибо Куртуа: Порой мяч просто не хотел заходить в ворота «Реал» сыграл вничью с «Атлетиком».

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал ничью с «Атлетиком» (0:0) в матче 18-го тура примеры на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Возможно, нам не хватило хладнокровия в завершении, – приводит Marca слова 27-летнего бельгийца. – Порой мяч просто не хотел заходить в ворота.

В матче с «Валенсией» (1:1), потом на «Камп Ноу» (с «Барселоной» – 0:0) и здесь у нас были шансы на победу. Мы продолжим тренироваться. У нас были матчи, когда мы забивали по три, четыре или пять мячей. Нельзя сказать, что нам не хватает голов».

Отметим, что «Реал» отстал от «Барселоны» на два очка. В следующем матче 4 января команда сыграет в гостях с «Хетафе».