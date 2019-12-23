Холанда заинтересовали предложения «Боруссии» и «МЮ» - Советский спорт
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23 декабря 2019 11:03ФутболНечаев Юрий

Холанда заинтересовали предложения «Боруссии» и «МЮ»

Европейские топ-клубы продолжают охотиться за талантливым норвежцем.

Норвежский нападающий клуба «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд выбирает между «Боруссией» и «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает издание Bild, интерес к игроку также проявляют «Ювентус» и «РБ Лейпциг», но именно предложения из Дортмунда и Манчестера сам футболист считает приоритетными.

В текущем сезоне форвард забил 16 голов и сделал шесть результативные передачи в 14 матчах чемпионата Австрии.

В Лиге чемпионов Холанд провел шесть игр, в которых забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.

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