Денис Черышев: У «Валенсии» есть все, чтобы улучшить результаты в следующем году Следующий матч валенсийцы проведут 4 января против «Эйбара».

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев выразил удовлетворение от выступления команды в 2019 году.

«Этот год получился просто невероятным, у нас есть все, чтобы улучшить свои результаты в 2020 году. Наша команда - семья, где каждый игрок старается помочь партнеру на поле», - сказал Черышев официальному сайту клуба.

В текущем сезоне россиянин провел за »Валенсию» 13 матчей во всех турнирах. В его активе два гола и одна результативная передача.

В чемпионате Испании валенсийцы занимают седьмое место. В 18 играх команда набрала 28 очков.

В Лиге чемпионов команда Черышева заняла первое место в своей группе и в 1/8 финала турнира сыграет с итальянской «Аталантой». Матчи состоятся 19 февраля и 10 марта.