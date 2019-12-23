Дмитрий Чистяков: Еврокубки – первоочередная задача для «Ростова» «Ростов» ушел на зимний перерыв на третьем месте.

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Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков высказался о задачах команды на весеннюю часть сезона.

– Еще никто себе ничего не обеспечил, – приводят «Известия» слова 25-летнего игрока. – Вся борьба в РПЛ впереди. И вообще не стоит задумываться об этом сейчас. Просто нужно продолжать играть в свой футбол в оставшихся матчах сезона и набирать очки.

– Но цель для «Ростова» прежняя – еврокубки?

– Конечно, для нас это первоочередная задача.

Напомним, в 19 турах «Ростов» набрал 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. От лидирующего «Зенита» команда отстает на 11 очков.