Клаудио Лотито: «Лацио» еще раз доказал, что превосходит «Ювентус» «Лацио» обыграл «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии.

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Президент «Лацио» Клаудио Лотито прокомментировал победу команды в матче за Суперкубок страны с «Ювентусом» (3:1).

«Это полностью заслуженная победа команды, которая играет от всего сердца, качественно и неистово, – приводит Football Italia слова Лотито. – Мы доминировали на протяжении всего матча. И это подтверждает, что мы можем бороться со всеми и радовать наших болельщиков.

Мы еще раз доказали, что превосходим «Ювентус», так что это неслучайно».

Отметим, что голы у «Лацио» забили бразилец Луис Альберто, босниец Сенад Лулич и полузащитник Данило Катальди.

Римляне в пятый раз стали победителями Суперкубка Италии.