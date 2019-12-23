Дмитрий Чистяков: Наверное, с Тедеско «Спартак» все-таки прогрессирует «Спартак» набрал восемь очков в семи турах под руководством немца.

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков рассказал о том, как изменился «Спартак» после назначения главным тренером немца Доменико Тедеско.

«Я бы не сказал, что пристально слежу за «Спартаком», – приводят «Известия» слова 25-летнего игрока. – Но, наверное, команда все-таки прогрессирует, хотя тренер у них сменился относительно недавно».

Напомним, «Ростов» дважды играл со «Спартаком» после назначения Тедеско. В 1/8 финала Кубка России победили красно-белые (2:1), в 19-м туре премьер-лиги – желто-синие (4:1).

Всего в семи матчах в чемпионате под руководством немца «Спартак» набрал семь очков.