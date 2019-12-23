Люк Шоу: Де Хеа всегда выручал «МЮ» в нужные моменты, его нельзя винить в одной ошибке «Манчестер Юнайтед» потерпел очередное поражение в чемпионате Англии.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поддержал голкипера своей команды Давида Де Хеа.

«Конечно, это нелепый гол, - сказал Шоу в интервью клубному каналу MUTV. - Давид так много раз спасал нас, что его просто нельзя винить. Он всегда выручал в нужные моменты. Он вратарь мирового уровня, и я уверен, что он справится с этим. Уверен, все парни сплотятся вокруг него».

Напомним, в матче 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Уотфорду» со счетом 0:2. Победный гол на 50-й минуте забил Исмаила Сарр. В этом эпизоде грубую ошибку допустил Де Хеа, выронивший мяч в свои ворота.

После этого матча в активе «МЮ» осталось 25 очков. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице.

«Уотфорд» набрал 12 очков и продолжает замыкать таблицу.

В 19-м туре «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Ньюкасл», а «Уотфорд» сыграет в гостях против «Шеффилда».