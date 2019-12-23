«Эспаньол» уволил своего главного тренера Мачин возглавил команду в октябре 2019 года.

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«Эспаньол» на своем официальном сайте объявил о том, что главный тренер команды Пабло Мачин покинул свой пост. Вместе с ним клуб покидают и остальные члены его тренерского штаба.

44-летний специалист возглавил команду 7 октября этого года. Под его руководством «Эспаньол» сыграл 10 матчей в чемпионате Испании, одержав лишь одну победу, дважды сыграв вничью и потерпев семь поражений.

На данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав десять очков в 18 турах.

Напомним, что «Эспаньол» был соперником московского ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы. В двух матчах команды обменялись выездными победами – в Испании российский клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0, а дома уступил 0:2.