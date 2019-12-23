Ковтун вошёл в тренерский штаб «Урала» Бывший защитник сборной России работал с Дмитрием Парфеновым в «Тосно».

Сегодня «Урал» на своем официальном сайте объявил о том, трехкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Юрий Ковтун вошел в состав тренерского штаба екатеринбургской команды.

Отметим, что ранее Ковтун уже работал вместе с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым в «Тосно», подписав двухлетний контракт с коллективом из Ленинградской области в мае 2015 года. Через год он расторг соглашение по обоюдному согласию сторон.

Последним местом его работы было московское «Динамо» (с 2016 по 2017 год).

В своей игровой карьере Ковтун сыграл 470 матчей, отметившись 19 забитыми мячами. В составе сборной России он принял участие в 50 матчах и выступал на таких турнирах, как чемпионат Европы 1996 года и чемпионат мира-2002.

На данный момент, «Урал» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.