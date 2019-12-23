Александр Маньяков: Ведем переговоры с клубами РПЛ по поводу Жамалетдинова Контракт российского форварда с ЦСКА рассчитан до лета 2021 года.

Загрузка...

Футбольный агент Александр Маньяков, клиентом которого является форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов, выступающий на правах аренды за польский «Лех», прокомментировал информацию о возвращении 22-летнего игрока в РПЛ.

– Мы рассматриваем для Тимура возможные варианты продолжения карьеры. Ведем диалоги со всеми клубами РПЛ, все в процессе переговоров. Возможно, «Урал» выходил на ЦСКА, – цитирует Маньякова портал Sport24.ru.

Отметим, что Жамалетдинов был арендован польской командой в январе этого года. За это время он принял участие в 16 встречах, отметившись четырьмя голами.

В составе ЦСКА он забил пять голов в 41 игре.

В этом сезоне российский нападающий сыграл в семи матчах, забив два мяча.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.