Григорий Иванов: Ковтун? Главное, чтобы Парфенову нравилось Ковтун стал ассистентом Парфенова в «Урале».

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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал включение в тренерский штаб команды Юрия Ковтуна.

«Самое главное, чтобы нравилось тренерскому штабу, – приводит «Р-Спорт» слова Иванова. – Выбирать помощников – это прерогатива главного тренера».

Ранее Ковтун входил в тренерский штаб «Салюта», «Волги» (Нижний Новгород), «Тосно» и «Динамо» (Москва). В октябре 2017 года Ковтун покинул «Динамо» после отставки Юрия Калитвинцева.

Ковтун станет ассистентом главного тренера «Урала» Дмитрия Парфенова, с которым он играл за «Спартак».

После 19 туров «Урал» набрал 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице премьер-лиги.