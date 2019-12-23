Голкипер «Бока Хуниорс» может перейти в один из топовых европейских клубов За сборную Аргентины Эстебан Андрада провел четыре игры.

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В трансфере вратаря «Боки Хуниорс» Эстебана Андрады заинтересованы участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает TyC Sports.

Отмечается, что «Атлетико», «Ювентус» и «ПСЖ» следят за ситуацией вокруг 28-летнего аргентинца.

Действующее соглашения голкипера с «Бокой» рассчитано до лета 2023 года. В контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 25 миллионов долларов.

Ранее Андрада выступал за такие клубы, как «Ланус» и аргентинский «Арсенал». Всего на счету вратаря 151 матч, в которых он пропустил 147 голов.

В этом сезоне аргентинец сыграл в 27 матчах, сохранив свои ворота в неприкосновенности в 18 встречах.

Transfermarkt оценивает вратаря в 10 миллионов евро.