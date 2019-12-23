Халк может перейти в «Эспаньол» на правах аренды В этом сезоне он забил 17 голов в 37 матчах.

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«Эспаньол» заинтересован в подписании 33-летнего бразильского нападающего «Шанхай СИПГ» Халка. Об этом сообщает Sport.es.

Отмечается, что игрок может быть арендован до конца этого сезона. Во многом, данный трансфер может осуществиться благодаря хорошим отношениям между владельцем испанской команды Ченом Яншеном с руководством «Шанхай СИПГ».

В этом сезоне Халк забил 17 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах.

Ранее футболист выступал за такие команды, как «Зенит», «Порту», «Токио Верди», «Консадоле Саппоро» и «Кавасаки Фронтале». Всего за карьеру он сыграл в 552 матчах, в которых забил 295 голов и отдал 177 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 14 миллионов евро.

На данный момент «Эспаньол» занимает последнее место в чемпионате Испании, набрав 10 очков после 18 туров.