Денис Глушаков: Явного лидера в «Спартаке» сейчас нет По итогам первой половины сезона команда заняла 10-е место в таблице, набрав 22 очка.

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Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков оценил текущее состоянии столичного клуба.

«Явного лидера в «Спартаке» сейчас, мне кажется, нет. По игровым качествам, наверное, можно выделить Максименко. Если бы не его сэйвы – пропустили бы еще больше. Очевидно также, что Бакаеву небезразлично, что происходит, видны его желание и страсть», – цитирует Глушакова Sport24.ru.

Добавим, что в середине октябре «Спартак» уволил российского специалиста Олега Кононова и назначил на его место немецкого тренера Доменико Тедеско.