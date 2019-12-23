Дзюба второй раз кряду признан лучшим игроком России Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба – лучший игрок России по итогам 2019 года. Таким образом, нападающий питерского клуба получил этот трофей второй раз кряду.

В 2019 году 31-летний футболист помог сине-бело-голубым выиграть чемпионат России, а также Суперкубок страны.

Добавим, что в 2017 году лучшим футболистом России был признан экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес, а в 2016 – нападающий «Локомотива» Федор Смолов.