Дзюба второй раз кряду признан лучшим игроком России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба – лучший игрок России по итогам 2019 года. Таким образом, нападающий питерского клуба получил этот трофей второй раз кряду.
В 2019 году 31-летний футболист помог сине-бело-голубым выиграть чемпионат России, а также Суперкубок страны.
Добавим, что в 2017 году лучшим футболистом России был признан экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес, а в 2016 – нападающий «Локомотива» Федор Смолов.
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