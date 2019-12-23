Селюк – об интересе «МЮ» к Ал. Миранчуку: Читал эту дичь. Счастье, если за него 10 млн евро дадут

Футбольный агент Дмитрий Селюк не верит информации об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.
«Если кто-то даст за него 10 миллионов – счастье. Сегодня читал дичь про интерес «МЮ». Англия не его чемпионат. А какой его? Испания. В других карьера Алексея пройдет очень грустно.
Миранчук – неплохой футболист и в Ла Лиге заиграл бы. Но его цена 7 или 10 миллионов, ни о каких 20 речи быть не может. Эта ересь отрицательно влияет и на самих футболистов, и на отношения с партнерами. Фейковые новости делают какие-то профнепригодные люди», – цитирует агента «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Миранчук интересен «Ювентусу», который хочет оформить его трансфер летом 2020 года.
В текущем сезоне 24-летний полузащитник отыграл 21 матч, забил 9 голов и отдал 4 голевых паса.
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