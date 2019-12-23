Селюк – об интересе «МЮ» к Ал. Миранчуку: Читал эту дичь. Счастье, если за него 10 млн евро дадут - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 декабря 2019 21:33ФутболГичунцев Артур

Селюк – об интересе «МЮ» к Ал. Миранчуку: Читал эту дичь. Счастье, если за него 10 млн евро дадут

Ранее сообщалось, что англичане готовы заплатить за игрока 40 млн евро.

Футбольный агент Дмитрий Селюк не верит информации об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

«Если кто-то даст за него 10 миллионов – счастье. Сегодня читал дичь про интерес «МЮ». Англия не его чемпионат. А какой его? Испания. В других карьера Алексея пройдет очень грустно.

Миранчук – неплохой футболист и в Ла Лиге заиграл бы. Но его цена 7 или 10 миллионов, ни о каких 20 речи быть не может. Эта ересь отрицательно влияет и на самих футболистов, и на отношения с партнерами. Фейковые новости делают какие-то профнепригодные люди», – цитирует агента «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Миранчук интересен «Ювентусу», который хочет оформить его трансфер летом 2020 года.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник отыграл 21 матч, забил 9 голов и отдал 4 голевых паса.

Самсонов летит в Сибирь бодаться с «дядьками». Обзор событий недели После финала Гран-при пришел черед национальных чемпионатов. Некоторые – например, японский - прошли в минувший уик-энд, а наш стартует в четверг в Красноярске. 23.12.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Гуменник разочарован своим падением во время исполнения тройного акселя Мозалев лидирует после короткой программы в финале юниорского Гран-при в Турине Самсонов стал чемпионом России по фигурному катанию среди юниоров
Погода наладилась, сборная – нет. Лишь 14-е место Куклиной в гонке преследования На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женской гонке преследования стала Лариса Куклина, занявшая скромное 14-е место. 21.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
Схватка будет кровавой: Плющенко vs. Тутберидзе Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко – о последних событиях в мире фигурного катания. 16.12.2019 02:00 Фигурное катание Яременко Николай
К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая Второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте. 15.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
СБР опубликовал составы на январские этапы Кубка мира Мартен Фуркад: Сейчас Йоханнес Бе непобедим Кристина Резцова: Если на Кубке мира попросят пробежать в нижнем белье, то пробегу
Московский футбол готовится к Году Бескова К концу года региональные футбольные федерации подводят итоги года. Сегодня свою конференцию проводила Московская федерация футбола. 20.12.2019 14:00 Футбол Коновальцева Елена
Отставка Монтеллы, спасение Жардима, первое сражение Анчелотти и Артеты Главное о тренерских перестановках в топ-5 ведущих чемпионатов от Клаудио Раньери до Карло Анчелотти. 22.12.2019 22:30 Футбол Зибрак Артем
Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Алина всё. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай
Овечкин разрядил свою «пушку», «Вашингтон» снова уходит в отрыв Александр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Александр Радулов… Они и не только в очередном обзоре игрового дня в НХЛ. 21.12.2019 09:30 Хоккей Трофименко Кирилл
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Новости
22:52 ММА Серроне – о бое с Макгрегором: Собираюсь показать свой максимум
22:23 Биатлон СБР опубликовал составы на январские этапы Кубка мира
22:07 Футбол Деян Станкович стал главным тренером «Црвены Звезды»
22:02 Футбол Денис Глушаков: Леонид Федун любит «Спартак»
21:41 Футбол Дмитрий Сенников: Не знаю, готов ли Алексей Миранчук сейчас уехать в Англию
21:33 Футбол Селюк – об интересе «МЮ» к Ал. Миранчуку: Читал эту дичь. Счастье, если за него 10 млн евро дадут
21:17 Хоккей «Трактор» в гостях победил «Северсталь»
21:06 Баскетбол «Локомотив-Кубань» одолел «Химки», Швед побил рекорд Фридзона по результативности
21:01 Хоккей Хауден перешел в «Витязь»
20:30 Футбол РФС сократил штраф Гинера на полмиллиона рублей
20:30 Бокс WBA: Решение по поводу реванша между Поветкиным и Хантером еще не принято
20:15 Футбол Мбаппе – лучший футболист Франции в 2019 году
20:15 Футбол Дзюба второй раз кряду признан лучшим игроком России
20:00 Баскетбол «Зенит» разгромил в гостях «Автодор»
19:37 Хоккей Молодежная сборная России разгромила команду Словакии перед стартом МЧМ-2020
19:31 Футбол Денис Глушаков: Явного лидера в «Спартаке» сейчас нет
19:17 Олимпиада Кадыров – о санкциях WADA: Добровольно бы отказался от любых соревнований без флага
19:12 Футбол Сон Хын Мин дисквалифицирован на три матча АПЛ
18:40 ММА Билеты на бой между Макгрегором и Серроне были распроданы за сутки
18:16 Футбол Халк может перейти в «Эспаньол» на правах аренды
Беглый застройщик ЖК "Литвиново" едет из США в Россию за ... приговором суда
Прокуратура нашла нарушения в словах Аминова об «узколобых невеждах»
Правые против левых: экс-кандидат в губернаторы выступил за снос бюста Сталина
Фигуранты дела о пожаре в палаточном лагере "Холдоми" встретят Новый год за решеткой
Сто миллиардов рублей в бюджете Омской области — много это или мало
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика