Селюк – об интересе «МЮ» к Ал. Миранчуку: Читал эту дичь. Счастье, если за него 10 млн евро дадут Ранее сообщалось, что англичане готовы заплатить за игрока 40 млн евро.

Футбольный агент Дмитрий Селюк не верит информации об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

«Если кто-то даст за него 10 миллионов – счастье. Сегодня читал дичь про интерес «МЮ». Англия не его чемпионат. А какой его? Испания. В других карьера Алексея пройдет очень грустно.

Миранчук – неплохой футболист и в Ла Лиге заиграл бы. Но его цена 7 или 10 миллионов, ни о каких 20 речи быть не может. Эта ересь отрицательно влияет и на самих футболистов, и на отношения с партнерами. Фейковые новости делают какие-то профнепригодные люди», – цитирует агента «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Миранчук интересен «Ювентусу», который хочет оформить его трансфер летом 2020 года.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник отыграл 21 матч, забил 9 голов и отдал 4 голевых паса.