Дмитрий Сенников: Не знаю, готов ли Алексей Миранчук сейчас уехать в Англию По его мнению, российскому полузащитнику будет не просто адаптироваться в новом чемпионате.

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал появившиеся слухи о том, что «Манчестер Юнайтед» готов приобрести Алексея Миранчука.

– «МЮ» – это серьезный клуб. Алексей уже несколько лет выступает в России на высоком уровне и зарекомендовал себя. Думаю, что неспроста сильные европейские команды проявляют к нему интерес. Но я не знаю, готов ли он сейчас уехать в Англию и играть. Тем более в «МЮ» нет русских игроков, и ему будет непросто адаптироваться. Однако конкурентная среда помогает игроку вырасти. Попав в такой клуб, футболист может хорошо себя мотивировать, если у него большие амбиции. Он может заиграть и выйти на другой, более высокий уровень, – цитирует Сенникова «Евро-футбол.ру».

Ранее сообщалось, что английский клуб готов заплатить за россиянина около 40 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» 21 матч, в котором забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. Всего за карьеру Алексей провел 212 игр – на его счету 34 гола и 43 ассиста. В составе сборной России он сыграл в 25 матчах и отметился пятью голами.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.