Денис Глушаков: Леонид Федун любит «Спартак» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 декабря 2019 22:02ФутболГичунцев Артур

Денис Глушаков: Леонид Федун любит «Спартак»

Он приобрел столичный клуб в 2005 году.

Экс-полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к владельцу красно-белых Леониду Федуну, отметив, что фанаты должны уважать функционера за его вклад в развитие клуба.

«Это вообще святой человек, ему памятник надо ставить где-нибудь возле стадиона. Какой красивый сделал дом для народной команды, базу построил, которой до этого в Москве толком не было. Леонид Федун любит «Спартак». Болельщикам надо молиться, чтобы он не продал клуб, а то будет история как с «Торпедо» – с горки вниз», – цитирует Глушакова Sport24.ru.

«Спартак» в текущем сезоне РПЛ занимает 10-е место в таблице, набрав 22 очка.

Самсонов летит в Сибирь бодаться с «дядьками». Обзор событий недели После финала Гран-при пришел черед национальных чемпионатов. Некоторые – например, японский - прошли в минувший уик-энд, а наш стартует в четверг в Красноярске. 23.12.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Гуменник разочарован своим падением во время исполнения тройного акселя Мозалев лидирует после короткой программы в финале юниорского Гран-при в Турине Самсонов стал чемпионом России по фигурному катанию среди юниоров
Погода наладилась, сборная – нет. Лишь 14-е место Куклиной в гонке преследования На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женской гонке преследования стала Лариса Куклина, занявшая скромное 14-е место. 21.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
Схватка будет кровавой: Плющенко vs. Тутберидзе Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко – о последних событиях в мире фигурного катания. 16.12.2019 02:00 Фигурное катание Яременко Николай
К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая Второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте. 15.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
СБР опубликовал составы на январские этапы Кубка мира Мартен Фуркад: Сейчас Йоханнес Бе непобедим Кристина Резцова: Если на Кубке мира попросят пробежать в нижнем белье, то пробегу
Московский футбол готовится к Году Бескова К концу года региональные футбольные федерации подводят итоги года. Сегодня свою конференцию проводила Московская федерация футбола. 20.12.2019 14:00 Футбол Коновальцева Елена
Отставка Монтеллы, спасение Жардима, первое сражение Анчелотти и Артеты Главное о тренерских перестановках в топ-5 ведущих чемпионатов от Клаудио Раньери до Карло Анчелотти. 22.12.2019 22:30 Футбол Зибрак Артем
Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Алина всё. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай
Овечкин разрядил свою «пушку», «Вашингтон» снова уходит в отрыв Александр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Александр Радулов… Они и не только в очередном обзоре игрового дня в НХЛ. 21.12.2019 09:30 Хоккей Трофименко Кирилл
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Новости
22:52 ММА Серроне – о бое с Макгрегором: Собираюсь показать свой максимум
22:23 Биатлон СБР опубликовал составы на январские этапы Кубка мира
22:07 Футбол Деян Станкович стал главным тренером «Црвены Звезды»
22:02 Футбол Денис Глушаков: Леонид Федун любит «Спартак»
21:41 Футбол Дмитрий Сенников: Не знаю, готов ли Алексей Миранчук сейчас уехать в Англию
21:33 Футбол Селюк – об интересе «МЮ» к Ал. Миранчуку: Читал эту дичь. Счастье, если за него 10 млн евро дадут
21:17 Хоккей «Трактор» в гостях победил «Северсталь»
21:06 Баскетбол «Локомотив-Кубань» одолел «Химки», Швед побил рекорд Фридзона по результативности
21:01 Хоккей Хауден перешел в «Витязь»
20:30 Футбол РФС сократил штраф Гинера на полмиллиона рублей
20:30 Бокс WBA: Решение по поводу реванша между Поветкиным и Хантером еще не принято
20:15 Футбол Мбаппе – лучший футболист Франции в 2019 году
20:15 Футбол Дзюба второй раз кряду признан лучшим игроком России
20:00 Баскетбол «Зенит» разгромил в гостях «Автодор»
19:37 Хоккей Молодежная сборная России разгромила команду Словакии перед стартом МЧМ-2020
19:31 Футбол Денис Глушаков: Явного лидера в «Спартаке» сейчас нет
19:17 Олимпиада Кадыров – о санкциях WADA: Добровольно бы отказался от любых соревнований без флага
19:12 Футбол Сон Хын Мин дисквалифицирован на три матча АПЛ
18:40 ММА Билеты на бой между Макгрегором и Серроне были распроданы за сутки
18:16 Футбол Халк может перейти в «Эспаньол» на правах аренды
Беглый застройщик ЖК "Литвиново" едет из США в Россию за ... приговором суда
Прокуратура нашла нарушения в словах Аминова об «узколобых невеждах»
Правые против левых: экс-кандидат в губернаторы выступил за снос бюста Сталина
Фигуранты дела о пожаре в палаточном лагере "Холдоми" встретят Новый год за решеткой
Сто миллиардов рублей в бюджете Омской области — много это или мало
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика