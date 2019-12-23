Денис Глушаков: Леонид Федун любит «Спартак» Он приобрел столичный клуб в 2005 году.

Экс-полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к владельцу красно-белых Леониду Федуну, отметив, что фанаты должны уважать функционера за его вклад в развитие клуба.

«Это вообще святой человек, ему памятник надо ставить где-нибудь возле стадиона. Какой красивый сделал дом для народной команды, базу построил, которой до этого в Москве толком не было. Леонид Федун любит «Спартак». Болельщикам надо молиться, чтобы он не продал клуб, а то будет история как с «Торпедо» – с горки вниз», – цитирует Глушакова Sport24.ru.

«Спартак» в текущем сезоне РПЛ занимает 10-е место в таблице, набрав 22 очка.