Видаль – об уходе из «Барселоны»: Спросите об этом у моего агента Ранее сообщалось, что чилиец интересен миланскому «Интеру».

Загрузка...

Хавбек «Барселоны» Артуро Видаль допустил уход из каталонского клуба в зимнее трансферное окно.

«Я счастлив в «Барселоне». Что касается моего ухода, то обратитесь с этим вопросом к моему агенту. После перерыва ситуация станет яснее. Сейчас я думаю о семье, а решение приму позже», – цитирует чилийца Goal.com.

В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел 19 матчей, забил пять голов и отдал один голевой пас. Его контракт с «Барселоной» в силе до 30 июня 2021 года.