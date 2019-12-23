Видаль – об уходе из «Барселоны»: Спросите об этом у моего агента

Хавбек «Барселоны» Артуро Видаль допустил уход из каталонского клуба в зимнее трансферное окно.
«Я счастлив в «Барселоне». Что касается моего ухода, то обратитесь с этим вопросом к моему агенту. После перерыва ситуация станет яснее. Сейчас я думаю о семье, а решение приму позже», – цитирует чилийца Goal.com.
В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел 19 матчей, забил пять голов и отдал один голевой пас. Его контракт с «Барселоной» в силе до 30 июня 2021 года.
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