Михаил Гершкович: Четвертое место в группе Лиги чемпионов - это, мягко говоря, провал для «Зенита»

- Четвертое место в группе - это, мягко говоря, провал для «Зенита». Наш уровень сильно уступает соперникам даже не самого высокого полета. Мы просто не успеваем за Европой. Там массово появляются молодые футболисты очень высокой квалификации. Наша главная проблема - развитие детского футбола. У нас просто нет такого притока молодых футболистов. А если они появляются, то не прогрессируют, - приводят слова Гершковича «Известия».
Напомним, что по итогам группового раунда «Зенит» набрал семь очков и занял последнее место в группе G.
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