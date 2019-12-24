Михаил Гершкович: Четвертое место в группе Лиги чемпионов - это, мягко говоря, провал для «Зенита» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 декабря 2019 08:11Футбол

Михаил Гершкович: Четвертое место в группе Лиги чемпионов - это, мягко говоря, провал для «Зенита»

Глава объединения отечественных тренеров, член исполкома РФС Михаил Гершкович оценил выступление «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов.

- Четвертое место в группе - это, мягко говоря, провал для «Зенита». Наш уровень сильно уступает соперникам даже не самого высокого полета. Мы просто не успеваем за Европой. Там массово появляются молодые футболисты очень высокой квалификации. Наша главная проблема - развитие детского футбола. У нас просто нет такого притока молодых футболистов. А если они появляются, то не прогрессируют, - приводят слова Гершковича «Известия».

Напомним, что по итогам группового раунда «Зенит» набрал семь очков и занял последнее место в группе G.

ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность» Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Среди спортивных передач вне конкуренции финал Гран-при по фигурному катанию. 11.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав
Отпуск по уходу: вся правда об Алине Загитовой То, что женское фигурное катание давно стало детским – набившая оскомину банальность. 15.12.2019 09:30 Фигурное катание Яременко Николай
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев остался пятым в обновленном рейтинге ATP Хачанов уступил Джоковичу в матче за третье место на турнире в ОАЭ Карен Хачанов: Рафа должен сказать, сколько мне заплатить за мастер-класс
Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав
Отставка Монтеллы, спасение Жардима, первое сражение Анчелотти и Артеты Главное о тренерских перестановках в топ-5 ведущих чемпионатов от Клаудио Раньери до Карло Анчелотти. 22.12.2019 22:30 Футбол Зибрак Артем
Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику. 14.12.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
Алина всё. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай
Федор Канарейкин: «Спартаку» никакой соперник не страшен Заслуженный тренер России, чемпион страны в составе «Спартака» отвечает на актуальные вопросы. 23.12.2019 16:55 Хоккей Трофименко Кирилл
Загитова уходит, потому что «у нее все есть». Значит, она уже не спортсменка? Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что приостанавливает карьеру фигуристки на неопределенный срок. 13.12.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
09:26 Хоккей Рене Фазель: Извините нас за ситуацию с гимном. Техническая ошибка
09:16 Футбол Футбольная ассоциация установит на «Уэмбли» камеры высокого разрешения для борьбы с расизмом
09:16 Хоккей Линус Умарк: Для нас матч с «Ак Барсом» был принципиальным, хорошая победа
08:58 Хоккей Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть в гостях «Вегас»
08:35 Хоккей «Сент-Луис» на выезде обыграл «Лос-Анджелес», одержав шестую победу кряду
08:27 Хоккей Джастин Азеведо – о матче в Давосе: Думаю, это была хорошая реклама КХЛ
08:11 Футбол Михаил Гершкович: Четвертое место в группе Лиги чемпионов - это, мягко говоря, провал для «Зенита»
07:54 Хоккей Егор Соколов: Теперь главное — хорошо настроиться на первые игры турнира
07:38 Хоккей «Нью-Джерси» разгромил «Чикаго», на счету Гусева три результативные передачи
07:20 Хоккей Валерий Брагин: Качество игры в матче со Словакией было намного лучше, чем с Казахстаном
07:06 Футбол Андрей Червиченко: Для португальских клубов еврокубки - графа в бюджете, для наших – просто пафос
06:56 Хоккей «Филадельфия» на своем льду переиграла «Рейнджерс», одержав четвертую победу в чемпионате подряд
06:42 Хоккей «Бостон» обыграл «Вашингтон», Овечкин и Кузнецов завершили встречу с показателем полезности «-3»
06:27 Хоккей Рене Фазель: Международная европейская лига, возможно, станет частью КХЛ
06:19 Хоккей Гол и две результативные передачи Кучерова помогли «Тампа-Бэй» разгромить «Флориду»
01:42 Квартальнов – о матче с «Салаватом» в Давосе: Я не в восторге
01:22 Бокс Уайлдер хочет нокаутировать Фьюри в ответном поединке
00:45 Хоккей «Торонто» одолел «Каролину» и одержал пятую победу подряд
00:24 ММА Американец Ли пообещал нокаутировать друга Нурмагомедова
00:02 Хоккей «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в швейцарском Давосе
Беглый застройщик ЖК "Литвиново" едет из США в Россию за ... приговором суда
Мэрия Нижнего не планирует проводить новый конкурс по организации школьного питания
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Глава Удмуртии создал в своей администрации «партийный» отдел
Закупки елей и других атрибутов Нового года для Тюмени
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика