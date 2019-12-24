«Тоттенхэм» накажет болельщиков, оскорблявших Рюдигера, пожизненным запретом на посещение стадиона Защитник «Челси» услышал расистские оскорбления в свой адрес в дерби с «Тоттенхэмом».

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«Тоттенхэм» опубликовал заявление в связи с расистскими оскорблениями защитника «Челси» Антонио Рюдигера в матче команд в 18-м туре премьер-лиги.

«Мы можем отследить каждого фаната с помощью камер и потратили много часов на просмотр записей видеонаблюдения. Мы привлекли специалистов по чтению по губам для изучения отснятого материала и связались с «Челси» для получения дополнительной информации от игроков команды. Мы также приняли заявления от других сторон, присутствовавших в то время. Полиция рассмотрит наши показания вместе с нами. Будьте уверены, что мы тщательно изучим этот вопрос.

Наш клуб гордится своим опытом борьбы с расизмом во всех наших сообществах, и мы полны решимости обеспечить тщательное расследование. Любой фанат, признанный виновным, получит пожизненный бан», – говорится в заявлении «шпор».

Отметим, что матч был приостановлен во втором тайме после того, как Рюдигер сообщил об оскорблениях судье Энтони Тэйлору.