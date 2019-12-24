Иньеста провел переговоры с «Эстудиантесом»

Как сообщает Goal.com, президент «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон подтвердил, что клуб провел переговоры с испанским полузащитником Андресом Иньестой по поводу перехода в аргентинскую команду.
Напомним, что 35-летний хавбек перешел в «Виссел Кобе» в июле 2018 года из «Барселоны», подписав с японским клубом контракт до 31 января 2021 года. С тех пор он провел 39 матчей за клуб и записал на свой счет десять забитых мячей и девять голевых передач.
Добавим, что портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.
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