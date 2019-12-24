Хердур Магнуссон: ЦСКА нужно сфокусироваться на выступлениях в чемпионате России Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал неудачное выступление московской команды на групповом этапе Лиги Европы.

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- Мы старались достойно выступить в этой еврокубковой кампании, но, к сожалению, нам не удалось набрать много очков. Теперь нам нужно сфокусироваться на выступлениях в чемпионате России и постараться добиться хорошего результата на внутренней арене, - приводят слова Магнуссона «Известия».

Напомним, что на групповом этапе Лиги Европы ЦСКА набрал пять очков и занял последнее место в группе Н, повторив антирекорд России по набранным очкам во втором по значимости европейском клубном турнире.