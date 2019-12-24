«Краснодар» хочет получить за трансфер Игнатьева восемь миллионов евро «Краснодар» готов расстаться с форвардом Иваном Игнатьевым.

Как сообщает «Чемпионат», краснодарский клуб намерен получить за трансфер 20-летнего нападающего восемь миллионов евро.

Напомним, что Игнатьев является воспитанником академии «Краснодара». За основную команду нападающий стал выступать с лета 2017 года. С тех пор он провел 54 матча за клуб во всех турнирах, записав на свой счет 17 забитых мячей и пять результативных передач.

Добавим, что контракт Игнатьева с «Краснодаром» рассчитан до лета 2022 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость перехода в 7,5 миллиона евро.