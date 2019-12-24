Карло Анчелотти – о победе над «Ливерпулем»: Эта миссия не является невыполнимой Итальянец готовится к своему дебюту в «Эвертоне».

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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался о противостоянии с «Ливерпулем».

«Болельщики «Эвертона» знают, как мои команды играли с «Ливерпулем», – приводит Goal.com слова итальянца. – Они будут рады таким показателям. В этом сезоне «Наполи» побеждал «Ливерпуль». Это большое противостояние и высокая мотивация для нас.

Если честно, у меня очень хорошие отношения с Юргеном Клоппом. Играть с его командами всегда интересно. Конечно, я побеждал их, но они не привыкли проигрывать.

Нам не придется долго ждать, потому что у нас игра 5 января (в Кубке Англии). Скоро встретимся с ними. Эта миссия не является невыполнимой, в футболе нет ничего невозможного».

Напомним, в субботу «Эвертон» объявил о назначении Анчелотти на пост главного тренера.

После 18 туров команда занимает 15-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Дебют Анчелотти на посту главного тренера «ирисок» пройдет 26 декабря в домашнем матче с «Бернли».