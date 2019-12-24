В Италии сообщили, что Холанд выбрал «Ювентус» Норвежец забил 28 голов в 22 матчах во всех турнирах.

Форвард «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд выбрал для продолжения карьеры «Ювентус», сообщает Tuttosport.

По данным источника, чемпионы Италии выиграли борьбу за 19-летнего норвежца у «Милана». Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в «Манчестер Юнайтед», который возглавляет знакомый ему по работе в «Мольде» Оле-Гуннар Сульшер.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Холанд согласовал с клубом пятилетний контракт с зарплатой в 3,5 миллиона евро и бонусами.

Напомним, Холанд стал известен благодаря своей результативной игре в Лиге чемпионов, в которой он забил шесть голов в восьми матчах. Всего же на его счету в нынешнем сезоне 28 голов в 22 матчах во всех турнирах.