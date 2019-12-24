Уремович останется в «Рубине»

Защитник «Рубина» Филип Уремович до конца сезона останется в своем нынешнем клубе. Об этом заявил агент 22-летнего хорвата Иван Бошняк.
«У нас действительно была пара разговоров с клубами из английской премьер-лиги, – приводит «Р-Спорт» слова Бошняка. – Филипом интересуются многие команды. Однако на данный момент можно сказать, что Уремович на 100 процентов останется в «Рубине» как минимум до лета».
Отметим, что Уремович, выступающий на позиции центрального защитника, проводит второй сезон в «Рубине» после перехода из словенской «Олимпии». В 44 матчах за команду на его счету один гол.
«Рубин» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
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