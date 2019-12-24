«Манчестер Юнайтед» хочет получить за переход Погба в «Ювентус» 60 миллионов евро и Эмре Джана Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в зимнее трансферное окно может вернуться в «Ювентус».

По информации Daily Mail, руководство английского клуба согласиться на трансфер Погба, если в замен получит от итальянской команды 60,5 миллиона евро и немецкого полузащитника Эмре Джана.

Ранее L'Equipe сообщала, что 26-летний полузащитник хотел бы продолжить карьеру в «Реале», где в его услугах заинтересован лично главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

Напомним, что Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в августе 2016 года, сумма трансфера составила 105 миллионов евро.

Добавим, что действующий контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость перехода хавбека сборной Франции в 100 миллионов евро.