Сантос и Гогуа сыграли Деда Мороза и Снегурочку в новогоднем ролике ЦСКА (видео)

Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-оффАндрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал.19.11.2019 23:00ТеннисМысин Николай
К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестаяВторой этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте.15.12.2019 18:15БиатлонТигай Лев
Чуть не доплыла до подиума. В ливень Миронова осталась в двух секундах от бронзыНа этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женском спринте стала Светлана Миронова, занявшая четвертое место.20.12.2019 18:30БиатлонТигай Лев
Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьютеПосле бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й.15.12.2019 15:45БиатлонМысин Николай
Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео)Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне.15.12.2019 22:30ММАУсачев Владислав
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфиналВо втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева.14.11.2019 20:30ТеннисМысин Николай
Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда РоссииОгненное интервью бывшего бойца UFC.16.12.2019 11:00ММАУсачев Владислав
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка ДэвисаКарен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе!22.11.2019 20:00ТеннисМысин Николай
Капризову и «Витязю» дали по носу. Чемпион учинил теннисный разгром в ПодольскеРетро-матч «Спартака» в «Парке легенд», новый контракт Боба Хартли, разгром «Витязя» и фиаско «Магнитки» – самое интересное в традиционном обзоре выходных от «Советского спорта».22.12.2019 21:15ХоккейДомрачев Владислав
Самсонов летит в Сибирь бодаться с «дядьками». Обзор событий неделиПосле финала Гран-при пришел черед национальных чемпионатов. Некоторые – например, японский – прошли в минувший уик-энд, а наш стартует в четверг в Красноярске.23.12.2019 16:00Фигурное катаниеТигай Лев