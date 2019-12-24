Сантос и Гогуа сыграли Деда Мороза и Снегурочку в новогоднем ролике ЦСКА (видео) ЦСКА опубликовал новогодний ролик.

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа и полузащитник Лукас Сантос стали героями новогоднего ролика клуба под названием «В новом году играть будут все».

20-летний бразилец предстал в роли Деда Мороза, а 25-летний ивуариец – Снегурочки. Легионеры исполнили традиционную новогоднюю песню.

– Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела?

– Провела на лавке я на целый год. Пролила немало я горьких слез.

– А ну-ка давай-ка играть выходи.

– Нет, Дед Мороз! Нет, Дед Мороз, погоди.

Отметим, что Гогуа, перешедший в ЦСКА в августе из «Тамбова», провел за команду только пять матчей, пропустив часть осенних игр из-за травм.