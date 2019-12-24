«Челси» просит у «Интера» 40 млн евро за Маркоса Алонсо Испанец выступает за лондонский клуб с 2016 года.

Левого защитника «Челси» Маркоса Алонсо итальянские СМИ называют главной целью «Интера» на трансферном рынке. La Gazzetta dello Sport утверждает, что переход Алонсо из лондонского клуба в миланский может состояться в январе, если «Интер» согласиться заплатить 40 миллионов евро.

В августе 2016 года испанец перешел в «Челси» из «Фиорентины» по инициативе Антонио Конте, который тогда работал на «Стэмфорд Бридж», а теперь тренирует миланский клуб. Три с половиной года назад лондонцы заплатили флорентийцам за трансфер 23 млн евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Алонсо сыграл в АПЛ восемь матчей, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. В активе защитника три матча за национальную сборную Испании.