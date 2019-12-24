РФС увеличил штраф за критику судей За критику судей теперь придется заплатить от 200 до 400 тысяч рублей.

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Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение об увеличении денежного наказания за публичную критику арбитров.

«Ограничения, которые были введены, касаются увеличения размеров наказания за неэтичные комментарии по результатам судейства, – приводит ТАСС слова президента РФС Александра Дюкова. – Мы обсуждали различные варианты на введение ограничения комментариев. Введено наказание за критику – это денежный штраф».

Исполком РФС решил, что представители клубов смогут публично заявлять только об обращении в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. За публичную критику арбитров придется заплатить штраф от 200 до 400 тысяч рублей.