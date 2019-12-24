Александр Дюков: За комментариями о задержаниях фанатов обращайтесь в лигу, иначе зачем она нужна

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал акции фанатов клубов премьер-лиги, которые в 19-м туре премьер-лиги покинули трибуны по ходу матчей.
«Что касается резонансного матча «Зенит» – «Спартак» – действительно, произошли задержания, – приводит «Р-Спорт» слова Дюкова. – За подобного рода комментариями надо обращаться в лигу. Иначе зачем она нужна? Взаимоотношение клубов, болельщиков, правоохранительных органов, это вопрос лиге».
Напомним, массовые задержания фанатов «Спартака» произошли в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура премьер-лиги с «Зенитом». В знак протеста фанаты клубов премьер-лиги покинули стадионы во время матчей 19-го тура.
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