Александр Дюков: За комментариями о задержаниях фанатов обращайтесь в лигу, иначе зачем она нужна Массовые задержания фанатов «Спартака» произошли перед матчем 18-го тура премьер-лиги с «Зенитом».

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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал акции фанатов клубов премьер-лиги, которые в 19-м туре премьер-лиги покинули трибуны по ходу матчей.

«Что касается резонансного матча «Зенит» – «Спартак» – действительно, произошли задержания, – приводит «Р-Спорт» слова Дюкова. – За подобного рода комментариями надо обращаться в лигу. Иначе зачем она нужна? Взаимоотношение клубов, болельщиков, правоохранительных органов, это вопрос лиге».

Напомним, массовые задержания фанатов «Спартака» произошли в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура премьер-лиги с «Зенитом». В знак протеста фанаты клубов премьер-лиги покинули стадионы во время матчей 19-го тура.