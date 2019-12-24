Александр Дюков: Оценка работе Егорова будет дана в январе В нынешнем сезоне клубы РПЛ выразили недоверие Егорову из-за большого количества ошибок судей.

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Президент РФС Александр Дюков высказался о работе главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

«В январе будет дана оценка работе главы ДСИ, – приводит «Р-Спорт» слова Дюкова. – На основании рекомендаций судейского комитета будет приниматься решение исполкома».

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что клубы выражали недоверие Егорову в связи с большим количеством ошибок арбитров в нынешнем сезоне.

Отметим, что Егоров возглавил департамент судейства и инспектирования в апреле 2018 года, сменив на этом посту Андрея Будогосского.

Во вторник в Москве состоялось заседание исполкома РФС.