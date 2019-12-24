Президент Татарстана: У меня были огромные ожидания от «Рубина» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 декабря 2019 17:17ФутболЛипкин Антон

Президент Татарстана: У меня были огромные ожидания от «Рубина»

«Рубин» идет на 13-м месте в премьер-лиге.

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал назначение Леонида Слуцкого главным тренером «Рубина».

«У меня были огромные ожидания (от «Рубина»), – приводит «Р-Спорт» слова Минниханова. – К сожалению, пока не сложилось. Были кадровые перестановки. Я не принимал участие (в переговорах со Слуцким). Он опытный тренер, вопросов нет».

Напомним, на прошлой неделе «Рубин» объявил о подписании пятилетнего контракта с Леонидом Слуцким, который вернулся в Россию спустя три года.

После 19 туров «Рубин» под руководством Романа Шаронова набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Отпуск по уходу: вся правда об Алине Загитовой То, что женское фигурное катание давно стало детским – набившая оскомину банальность. 15.12.2019 09:30 Фигурное катание Яременко Николай
Еще по теме:
Тренер Туктамышевой: У Лизы есть конкретная задача, а будет ли участвовать Косторная – не важно Даниил Глейхенгауз – о Загитовой: Эмоции спортсмена невозможно прочувствовать другим людям Алина Загитова: Впервые выступала при такой большой аудитории
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Московский футбол готовится к Году Бескова К концу года региональные футбольные федерации подводят итоги года. Сегодня свою конференцию проводила Московская федерация футбола. 20.12.2019 14:00 Футбол Коновальцева Елена
Месси и Роналду подмяли под себя НБА Впервые в истории три первые строчки в годовом отчете авторитетного агентства Sporting Intelligence о среднем размере зарплат заняли футбольные клубы. 24.12.2019 08:00 Футбол Безъязычный Алексей
«В европейском рейтинге у нас такой отрыв, что еще лет 20 никто не догонит» Президент Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) Андрей Стукалов о лидирующих позициях на европейской арене, появлении в профессиональном футболе вратаря «Спартака» Александра Селихова и выстраивании отношений между студенческим и профессиональным футболом. 23.12.2019 14:00 Футбол Зибрак Артем
Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав
Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть? Продолжают кипеть страсти вокруг главного события минувшей недели – заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру. 16.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
В логове Фуркада – жара, а потом дожди. Во Франции стартует 3-й этап Кубка мира В четверг в Анси начинается последний в уходящем году этап Кубка мира-2019/20. 19.12.2019 08:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
18:51 Футбол Геннадий Орлов: Соболев может оказаться в «Зените», тема с Миранчуками закрыта
18:33 Футбол Шомуродов признан футболистам года в Узбекистане
18:19 Футбол Болельщики «Краснодара» назвали Перейру лучшим футболистом в истории клуба
18:07 Футбол Президент «Урала» о новых штрафах за критику арбитров: Судьи – неприкасаемые?
17:56 ММА Дацика задержали за незаконный переход границы
17:39 Футбол Александр Дюков: Не думаю, что Fan ID будет использоваться, как на чемпионате мира
17:34 Футбол Александр Дюков: Задержанные люди должны были участвовать в драке на Конюшенной площади
17:29 Маргарита Пахноцкая: Ждем документ от общего собрания, после чего будем готовы дать комментарии
17:29 Олимпиада Швейцарская компания Schellenberg Wittmer будет представлять интересы РУСАДА в CAS
17:24 Футбол Александр Дюков: Мат – проблема, с которой нужно что-то делать
17:17 Футбол Президент Татарстана: У меня были огромные ожидания от «Рубина»
17:12 Олимпиада Светлана Журова: Надо готовиться к суду и резко приводить свои аргументы
17:12 ММА Хабиб Нурмагомедов: Пусть Макгрегор выиграет десять боев, тогда поговорим о реванше
17:07 Футбол Александр Дюков: Оценка работе Егорова будет дана в январе
17:03 Футбол Александр Дюков: За комментариями о задержаниях фанатов обращайтесь в лигу, иначе зачем она нужна
16:58 Хоккей «Торпедо» подписало контракт с Серебряковым
16:47 Фигурное катание Тренер Туктамышевой: У Лизы есть конкретная задача, а будет ли участвовать Косторная – не важно
16:37 Футбол Слуцкий и Дзюба потролили друг друга в инстаграме
16:28 Олимпиада Александр Лукашенко: Россию за допинг на колено наклоняют, это неправильно
16:26 Футбол «Спартак» отпустил Педро Рошу во «Фламенго»
Главу МВД Татарстана привлекли к ответственности после учений со школьниками
История бесценна: в Уфе семью врачей заставляют платить 25 млн за снос ветхого дома
Минниханов «посоветуется с женой» перед участием в выборах главы Татарстана
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Как в новогодние праздники будут работать магазины Петрозаводска
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика