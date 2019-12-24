Президент Татарстана: У меня были огромные ожидания от «Рубина» «Рубин» идет на 13-м месте в премьер-лиге.

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Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал назначение Леонида Слуцкого главным тренером «Рубина».

«У меня были огромные ожидания (от «Рубина»), – приводит «Р-Спорт» слова Минниханова. – К сожалению, пока не сложилось. Были кадровые перестановки. Я не принимал участие (в переговорах со Слуцким). Он опытный тренер, вопросов нет».

Напомним, на прошлой неделе «Рубин» объявил о подписании пятилетнего контракта с Леонидом Слуцким, который вернулся в Россию спустя три года.

После 19 туров «Рубин» под руководством Романа Шаронова набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.