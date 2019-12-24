Александр Дюков: Мат – проблема, с которой нужно что-то делать Во вторник в Москве состоялось заседание исполкома РФС.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об использовании болельщиками нецензурной лексики на матчах РПЛ.

«Мы хотим видеть заполняемость арен, но с матом мы трибуны не заполним. Потому что семьи на футбол в таких условиях не пойдут, – приводит «Р-Спорт» слова Дюкова. – Мат – проблема, с которой нужно что-то делать.

Все эту лексику используют. Даже я. Но в общественном месте мы себя так не ведем, понимая, что нас больше не пустят туда».

Напомним, перед матчем «Зенит» – «Спартак» произошли массовые задержания болельщиков красно-белых. Позже их обвинили в использовании нецензурных кричалках в адрес форварда Артема Дзюбы.

В знак протеста против задержаний в последнем туре перед зимним перерывом фанаты команд премьер-лиги покинули трибуны по ходу матчей.

Во вторник в Москве состоялось заседание исполкома РФС.