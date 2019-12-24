Александр Дюков: Задержанные люди должны были участвовать в драке на Конюшенной площади

Президент РФС Александр Дюков высказался о задержаниях фанатов «Спартака» перед матчем 18-го тура премьер-лиги с «Зенитом».
«По нашей информации задержанные люди должны были участвовать в драке на Конюшенной площади», – приводит «Р-Спорт» слова Дюкова.
Напомним, массовые задержания фанатов «Спартака» произошли в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура премьер-лиги с «Зенитом».
После матча задержания продолжились. Так заводящий «Спартака» Валерий Бевз по решению Петроградского суда Петербурга был оштрафован на пять тысяч рублей и лишен права посещения футбольных матчей в течение полутора лет. Он был наказан за оскорбительные нецензурные выражения в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
В знак протеста фанаты клубов премьер-лиги покинули стадионы во время матчей 19-го тура.
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