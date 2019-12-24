Президент «Урала» о новых штрафах за критику арбитров: Судьи – неприкасаемые? Григорий Иванов прокомментировал решения исполкома РФС.

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Сегодня исполком Российского футбольного союза принял решение об увеличении денежного наказания за публичную критику арбитров. В будущем за неэтичную публичную критику арбитров придется выплачивать платить штраф от 200 до 400 тысяч рублей.

Это решение исполкома РФС прокомментировал президент ФК «Урал» Григорий Иванов.

«Любая критика возможна – руководителей ругают, футболистов тоже, – цитирует слова Иванова Чемпионат.com. – Почему нас можно критиковать, а судей – нельзя, они что, неприкасаемая каста? Если критика будет конструктивной, то почему ее нельзя использовать?

В исполкоме РФС люди действительно занимаются футболом, но конструктивная критика полезна для любого человека – всем свойственно ошибаться. Я понимаю, что иногда бывает оголтелая критика, в порывах эмоций могут быть и оскорбления – это неправильно. Но нельзя делать так, чтобы судей вообще нельзя было критиковать. Все же расслабятся и будут работать, как хотят.

Судьи должны слышать претензии от клубов. Посмотрим, как это будет работать. В КХЛ ведь тоже не ругают судей. Сейчас увидим, как все будет действовать».

В 19 турах первой части сезон екатеринбургский «Урал» набрал 24 очка и занимает девятое место, уступая московскому «Динамо» по дополнительным показателям.