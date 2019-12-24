Болельщики «Краснодара» назвали Перейру лучшим футболистом в истории клуба Уругваец сейчас выступает в США.

Загрузка...

Официальный сайт «Краснодара» провел голосование среди болельщиков с целью определить лучшего футболиста в истории клуба. В опросе приняло участие 7 400, и больше всего голосов получил Маурисио Перейра.

Уругвайский полузащитник получил 37,86% голосов. Второе место у шведского защитника Андреаса Гранквиста (25,41%). Третье – у армянского полузащитника Юры Мовсисяна (20,77).

Маурисио Перейра - лучший футболист в истории «Краснодара» 👏🖤💚



Так решили болельщики, отдавшие свои голоса в опросе на официальном сайте клуба.



🥇Маурисио Перейра - 37,86%

🥈 Андреас Гранквист - 25,41%

🥉 Юра Мовсисян - 20,77 %



Поздравляем Маурисио и остальных ребят! 👏 pic.twitter.com/HF0Af1uTYn — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 24, 2019

Маурисио Перейра перешел в «Краснодар» из аргентинского «Лануса» в феврале 2013 года и выступал за зелено-черных до конца сезона-2018/19. За шесть с лишним лет в составе клуба РПЛ он сыграл 201 официальный матч, забил 29 голов и сделал 31 результативную передачу (второй показатель в истории команды).

В данный момент 29-летний уругваец выступал за «Орландо Сити». В чемпионате MLS 2019 года он сыграл шесть матчей, отметившись двумя голевыми передачами.

ФК «Краснодар» был основан 22 февраля 2008 года. В РПЛ команда дебютировала в сезоне-2011/12. В 2015 и 2019 годах клуб выиграл бронзовые медали чемпионата России.