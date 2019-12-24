Шомуродов признан футболистам года в Узбекистане В нынешнем сезоне форвард «Ростова» забил 10 голов в РПЛ.

Загрузка...

Официальный сайт ФК «Ростов» сообщил о том, что Эльдора Шомуродова признали лучшим футболистом Узбекистана 2019 года.

В голосовании, проводимом Федерацией футбола Узбекистана Шомуродов, опередил капитана национальной команды Одила Ахмедова, который ранее получал награду целых шесть раз.

24-летний форвард «Ростова» прежде никогда не попадал даже в первую тройку по итогам опроса.

Шомуродов перешел в ростовский клуб из ташкентского «Бунедкора» летом 2017 года. В нынешнем сезоне Эльдор забил 10 голов в 19 матчах РПЛ. Больше забитых мячей в нынешнем чемпионате только на счету форварда «Зенита» Артема Дзюбы – 11.