Геннадий Орлов: Соболев может оказаться в «Зените», тема с Миранчуками закрыта Известный комментатор рассказал в возможных трансферах клуба из Санкт-Петербурга.

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На своем канале в YouTube телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о том, какие изменения могут произойти в составе «Зенита» нынешней зимой:

«Есть футболисты и даже тренер Семак, у которых летом заканчиваются контракты. Дзюба, Шатов, Смольников, Иванович, Жирков, Кержаков и Кузяев — с ними будут решать, продлевать соглашения или нет.

Из аренды наверняка вернут Мостового, который играет в «Сочи». Играет хорошо. Его надо возвращать, деваться некуда. Обидно, что Круговой получил травму, ему сделали операцию. Он сейчас в «Уфе», но принадлежит «Зениту». Он сможет тренироваться и выступать только летом. Это хорошее подспорье, ведь Дуглас Сантос физически сдал под конец первой части сезона. В предыдущих матчах он был свежее и интереснее.

Ждем Александра Кокорина, потому что он в прекрасной форме. И все у него будет хорошо. Малком должен начать тренироваться с первого дня, «Зенит» 11 января выходит из отпуска.

Какие будут трансферы? На повестке стоит вопрос приглашения хорошего полузащитника. Да и центрального защитника. Сейчас это надо. Маммана раньше лета не появится. С Дриусси вопрос открыт. Ясно, что ему будет трудно конкурировать. Он сам говорил, что ему трудно будет конкурировать с Кокориным и Малкомом. Он хочет быть нападающим, а из него начали делать полузащитника. И он уже изъявлял желание уйти. Не знаю, уйдет ли он зимой, но летом – это возможно.

Александр Соболев, игрок «Крыльев Советов», тоже находится в обойме игроков, которые могут оказаться в «Зените». А почему нет? Когда-то говорили про Миранчуков, но ясно, что эта тема прошла. А вот Соболев – новый человек. Посмотрим, что будет. Возможно, точечно пригласят кого-нибудь из звездных игроков. Финансовый Fair Play позволяет».

После 19 туров «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 45 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстает от команды Сергея Семака на 10 очков.