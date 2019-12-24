Федор Смолов: Галицкий принципиально отказался продавать меня «Спартаку»

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов рассказал, где мог оказаться до переезда в стан красно-зеленых.
«Какой смысл говорить о клубах из России, в которых я мог бы оказаться? Куда больше хотел? Наверное, с футбольной точки зрения больше в «Зенит». Со «Спартаком» не дошло до обсуждения, Сергей Галицкий принципиально отказался продавать меня красно-белым», – сказал Смолов YouTube-каналу «КраСава».
Смолов был куплен «Локомотивом» за 9 млн евро. В текущем сезоне он провел 19 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевых передачи.
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