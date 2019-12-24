Карло Анчелотти: «Эвертон» будет играть в привлекательный футбол Итальянский тренер готовится к дебюту в ливерпульском клубе.

Начинавший нынешний сезон в «Наполи» Карло Анчелотти 21 декабря был назначен главным тренером «Эвертона». В тот же день ливерпульцы сыграла с «Арсеналом» вничью 0:0 под руководством шотландца Данкана Фергюсона, временно руководившего командой после отставки португальца Марку Силвы. Официальный дебют Анчелотти состоится 26 декабря, когда «Эвертон» встретиться дома с «Бернли» в 19-м туре АПЛ.

«Мы должны пытаться играть в привлекательный футбол, – заявил Анчелотти в интервью Sky Sports. – Болельщикам нравится, когда команда много атакует. Я хотел бы поставить «Эвертону» хороший футбольный стиль. Не знаю получится ли, но я попытаюсь. За три дня многого не сделать, но некоторые идеи я пытаясь донести уже на первых тренировках. Команда показала характер, и я хочу, чтобы мы использовали это в игре против «Бернли».

Впереди много матчей, и на этом нужно сфокусироваться в первую очередь. Ну а потом вместе с руководством клуба мы сможем обсудить возможности улучшения команды».

«Эвертон» после 18 туров занимает в АПЛ 15-е место, набрав 19 очков.

60-летний Анчелотти был уволен из «Наполи» 10 декабря после того, как вывел неаполитанцев в плей-офф Лиги чемпионов.