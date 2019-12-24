Жоау Мариу: Криштиану Роналду в России? Почему бы и нет? - Советский спорт
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24 декабря 2019 20:58ФутболШарафудинов Виктор

Жоау Мариу: Криштиану Роналду в России? Почему бы и нет?

Португальский полузащитник «Локомотив» заявил, что его звездный соотечественник мог бы когда-нибудь сыграть в РПЛ.

Футболист сборной Португалии и московского «Локомотива» Жоау Мариу считает, что Криштиану Роналду мог бы согласиться на переход в чемпионат России. Однако для этого в стране должна быть команда, которая будет ставить цель выиграть Лигу чемпионов.

«Роналду в России? А почему бы нет? – заявил Жоау Мариу в интервью «Российской газете». – Если посмотрите на его карьеру, то он всегда искал вызов. С «Манчестер Юнайтед» Криштиану выиграл все, но захотел сделать то же самое с «Реалом». И добился своего. Теперь «Ювентус». Кто знает, что будет в будущем? Если в России будет команда, которая будет ставить перед собой цель выиграть Лигу чемпионов, то Роналду может и переехать сюда. Все возможно».

Также португалец проанализировал причины неудач «Локомотива» в нынешнем сезоне:

«Локомотив» хорошо стартовал как в Лиге чемпионов, так и в премьер-лиге. Но по каким-то причинам мы сдали, перестали побеждать. У нас слабая реализация моментов. Вспомните домашний матч с «Байером», в котором мы обязаны были забивать. Нам этого не удалось сделать, и немцы победили 2:0. Вообще это урок для нас: если ты упускаешь свои моменты в Лиге чемпионов, тебя обязательно накажут. На таком уровне нельзя выключаться. В Турине мы расслабились на пару минут, и Дибала забил два мяча. Хотя тот матч против «Ювентуса» был очень качественным в нашем исполнении».

В 2016 году Жоау Мариу вместе с Криштиану Роналду помог сборной Португалии выиграть чемпионат Европы во Франции.

В августе нынешнего года 26-летний Жоау Мариу перешел в «Локомотив» из миланского «Интера» на правах аренды. В восьми матчах РПЛ португальский полузащитник забил один гол и сделал три результативные передачи.

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