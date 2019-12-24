«Локомотив» и «Рубин» присматриваются к защитнику «Фенербахче» Азизу В активе футболиста 17 матчей за сборную Турции.

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Защитник стамбульского клуба «Фенербахче» Сердар Азиз может продолжить карьеру в России. По сведениям Milliyet Spor, на 29-летнего игрока претендуют московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

Если верить источнику, клубы РПЛ собираются начать переговоры с «Фенербахче» в январе.

Сердар Азиз перешел в стан «канареек» из другого стамбульского гранда «Галатасарая» 31 января нынешнего года в качестве свободного агента. В сезоне-2019/20 центральный защитник сыграл восемь матчей в чемпионате Турции, забив два гола. На счету Сердара 17 матчей и два гола в составе национальной сборной Турции, а его трансферную стоимость Transfermarkt оценивает в 2 млн евро.

«Фенербахче» после 16 туров занимает четвертое место в турецкой суперлиге, набрав 28 очков. От лидирующего «Сивасспора» команда отстает на шесть очков.