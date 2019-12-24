Смолов – о трансфере в «Боруссию» Д: Не получилось, потому что Тухель ушел На данный момент специалист тренирует «ПСЖ».

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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал, почему его трансфер в дортмундскую «Боруссию» так и не состоялся. Отметим, что немецкий клуб пытался пригласить игрока, когда тот выступал в «Краснодаре».

«На протяжении года-полутора шли переговоры с Дортмундом , но не получилось, потому что Тухель (Томас Тухель, бывший главный тренер «шмелей») ушел из клуба», – сказал Смолов в эфире YouTube-канала «КраСава».

Летом 2018 года «Краснодар» продал футболиста «Локомотив» за 9 млн евро. В текущем сезоне он провел 19 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевых передачи.