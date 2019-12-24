Сульшер считает Погба лучшим полузащитником мира В 2018 году французский футболист выиграл с национальной командой чемпионат мира, прошедший в России.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии Поля Погба, а также назвал его лучшим полузащитником мира.

«Сыграет ли Погба с «Ньюкаслом»? Посмотрим. Все зависит от его состояния. Вообще, этот парень может сыграть на любой позиции, при любой схеме. В этом его особенность. Поль – лучший полузащитник мира. Он способен выполнять любые функции. Рад, что он вернулся в строй», – цитирует специалиста Sky Sports.

Напомним, встречу против «Ньюкасла» команда Сульшера проведет 26 декабря на домашней арене. Встреча стартует в 20.30 мск.

Что касается Погба, то в текущем сезоне 26-летний хавбек отыграл 7 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.