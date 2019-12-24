Капитан «Ромы» Флоренци может перейти в «Валенсию» Итальянского футболиста оценивают в 20 млн евро.

В итальянской прессе немало писали о том, что капитан «Ромы» Алессандро Флоренци недоволен своей нынешней ролью в команде. Испанская газета AS утверждает, что новым клубом игрока сборной Италии может стать «Валенсия».

Португальский тренер Паулу Фонсека несколько раз оставлял Флоренци на скамейке запасных, предпочитая использовать на правом фланге обороны Леонардо Спинаццолу. Алессандро такое положение вещей не устраивает, а потому он может сменить команду.

«Валенсия» же в данный момент ищет правого защитника. Главный тренер испанского клуба Альберт Селадес на этой позиции использует Даниэля Васса, но основная специализация датчанина все-таки игра в полузащите.

28-летний Флоренци – воспитанник «Ромы» и провел в команде из столицы Италии почти всю свою профессиональную карьеру, за исключением годичной аренды в клуб серии B «Кротоне» по ходу сезона-2011/12. В нынешнем сезоне Алессандро сыграл в серии А 12 матчей, отметившись одной результативной передачей.